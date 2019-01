Hagen op openbaar domein worden korter gesnoeid Toon Verheijen

23 januari 2019

De groendienst van de stad start binnenkort met het onderhoud van heel wat hagen op het openbaar domein waaronder die op de kerkhoven. Heel wat hagen zijn door omstandigheden te hoog opgeschoten en dat maakt het voor de diensten moeilijker om alles te onderhouden. “Daarom gaan we de hagen nu lager snoeien en een beetje dunner moeten maken. Op deze manier besparen we extra tijd zodat we nog sneller en efficiënter het groen in Hoogstraten kunnen onderhouden”, klinkt het bij de groendienst. De eerste snoeiwerken worden uitgevoerd in Minderhout.