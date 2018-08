Grote basklokken komen volgende week terug 08 augustus 2018

02u50 0 Hoogstraten De twee kleinste nieuwe basklokken van de beiaard, Rombout en Leonardus, worden op zondag 12 augustus gewijd in de Sint-Katharinakerk. Na de wijding is er voor iedereen een receptie in zaal Pax rond 11.30 uur.

Klokken worden volgens de kerkelijke traditie beschouwd als kinderen. Daarom krijgen grotere klokken een naam, worden ze gedoopt of gewijd en krijgen ze een meter en peter. Op maandag 13 augustus komen we de twee grootste basklokken, Franciscus en Elisabeth terug. Zij zullen voorlopig worden opgesteld vooraan de kerk.





Op 14 augustus worden alle klokken van de beiaard opnieuw in de Sint-Katharinatoren gehesen. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen. De klokken zullen voorlopig nog niet weerklinken, want tussen 20 augustus en 2 december worden de werken aan de beiaard onderbroken vanwege de restauratiewerken aan de toren. Op 25 december zullen de klokken voor het eerst weer worden geluid voor de viering van Kerstmis. Voor het eerste concert van de nieuwe beiaard is het wachten tot het voorjaar van 2019. (VTT)