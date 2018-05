Grootste aardbei is 5 meter hoog en weegt 3 ton 23 mei 2018

Hoogstraten is een landmark rijker. Op de rotonde van de Loenhoutseweg prijkt sinds gisteren 'De Aardbei'. Het is een grote metalen constructie van vijf meter hoog en weegt in totaal zo'n drie ton. "Het is een cortenstalen kunstwerk dat midden op de rotonde staat en van ver te zien is", zegt Gaston Op De Kamp, directeur van de Coöperatie Hoogstraten. "Uiteraard verwijst het beeld naar de belangrijke productie van onze kwaliteitsaardbeien. 'De Aardbei' is een initiatief van de Provinciale Vakgroep Aardbeien Antwerpen, Coöperatie Hoogstraten en Hoogstraten. Tuinder Luc Bogaerts Loenhout en Jos Cools uit Meer hebben het beeld bedacht en ontworpen." Op 8 juni zal het kunstwerk officieel ingehuldigd worden. (VTT)