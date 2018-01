Groente- en fruitveiling boekt recordomzet AARDBEIEN EN TOMATEN TOP, KIWIBESSEN EN KERSEN KRIJGEN KLAPPEN TOON VERHEIJEN

Coöperatie Hoogstraten, in de volksmond nog altijd 'De Veiling', mag terugblikken op een meer dan geslaagd 2017. Nadat twee jaar geleden de teller 200 miljoen euro omzet overschreed, staat die nu op 236 miljoen euro. Een stijging van maar liefst 14 miljoen euro. "Dat hebben we vooral te danken aan de toegenomen volumes bij zowel de aardbeien en tomaten", vertellen Leen Matthé en Jan Engelen van de coöperatie. "Bij de aardbeien stegen we van 30.000 ton naar net geen 32.000 ton. Dat is nog altijd een beetje onder het recordjaar 2015 (33.000 ton), maar het is weer in stijgende lijn en we blijven de onbetwiste marktleider. Bij de tomaten stegen we van meer dan 80.000 ton naar 86.000 ton."





100 vaste medewerkers

Andere - kleinere - producten op de veiling waren dit jaar iets minder succesvoller. De paprika kreeg een kleine tik, maar het verschil is beperkt. Het is wel het tweede jaar op rij dat de aanvoer daalt. Reden daar is mogelijk de areaaluitbreiding in vooral Nederland. Maar ook de komkommers, kiwibessen en kersen deden het minder. De komkommers daalden van 10.129 ton naar 9.588 ton, maar dat is nog altijd wel de helft meer dan de 5.800 ton in 2015. Opvallende daling was er wel bij de kiwibessen en de kersen. Bij de kiwibessen was er een aanvoer van 66,5 ton terwijl dat in 2016 nog iets meer dan 109 ton was. Bij de kersen daalde het zelfs nog drastischer van 42 ton in 2016 naar nog amper 14 ton vorig jaar. "De komkommer heeft geleden onder de lagere prijsvorming en bij de kiwibessen en de kersen is er héél veel schade ontstaan door de vorstperiode van 18 en 19 april."





Nieuw kantoorgebouw

Courgettes, blauwe bessen, asperges en frambozen deden het dan weer uitstekend qua aanvoer, maar brachten wel iets minder op per kilogram.





Coöperatie Hoogstraten gaat dit jaar ook weer fors investeren. "Vermoedelijk start nog dit jaar de bouw van een nieuw kantoorgebouw", vertelt Matthé. "Nu wordt alles te klein. Voor de bestaande gebouwen zal daarna een nieuwe invulling komen. Daarna wordt er ook intern aan een nieuw systeem gewerkt op vlak van logistiek." Bij Coöperatie Hoogstraten werken momenteel net iets meer dan honderd vaste medewerkers. Ook dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar.