Groen licht voor sticker 'Red onze huisdieren' 02u35 0 Foto Toon Verheijen Arnold Wittenberg bij zijn affiche. Hoogstraten Arnold Wittenberg van Hoogstraten Leeft verspreidt vanaf vandaag stickers met daarop 'Red onze Huisdieren'. Hij vraagt daarmee extra aandacht voor huisdieren bij woningbranden.

"Bij een brand is het de taak van de hulpdiensten om als eerste zo veel mogelijk mensen te redden. Daarna probeert men het gebouw te redden. Aan dieren wordt vaak minder gedacht, maar voor veel mensen zijn ze wel belangrijk.





Meestal weten de brandweermannen niet of er al dan niet dieren in huis zijn", vertelt Wittenberg. Hij lanceerde het idee op 4 oktober, de Werelddierendag. Ondertussen is het idee besproken binnen het directiecomité van de brandweerzone Kempen. "Het is vrij eenvoudig. Je vinkt aan op de sticker welk je huisdier je hebt: hond, kat, vogel of konijn. Als je andere huisdieren hebt dan kan je dat schrijven bij andere. Je hangt deze sticker goed zichtbaar voor je raam. Bij een woningbrand ziet de brandweer in één opslag welke huisdieren er aanwezig zijn en kan de brandweer ze proberen te redden." (VTT)