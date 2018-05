Gezocht: wie wil optreden voor de Sint ? 25 mei 2018

De Koninklijke Fanfare Sint-Catharina gaat dit jaar de intrede van de Sint op zich nemen. De intrede is voorzien voor 25 november om 14 uur. "We weten dat de goedheilige man kan genieten van de feestelijkheden", zegt voorzitter Luc Rombouts. "Daarom plannen we die dag een free podium voor alle Hoogstraats talent. We willen daarmee graag de Sint in de bloemetjes zetten en zoveel mogelijk optredens voorzien. Groot, klein, alleen of met een groep, een lied zingen, dansen, playback, toneeltje, een gedichtje, turnoefeningen, goocheltruc, een instrument bespelen: alles kan en mag. Voor alle deelnemers voorziet de Sint een kleine attentie." Verenigingen, groepen, scholen, families, gezinnen schrijven zich best in voor 30 juni en bezorgen tegen eind september een definitief idee aan de organisatie. Inschrijvingen zijn welkom op fanfarehoogstraten@hotmail.com. (VTT)