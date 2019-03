Gert Snoeys organiseert al jaren privéfeestjes: “Voor een communiefeest hebben sommige klanten tienduizenden euro’s over” Toon Verheijen

15 maart 2019

10u32 0 Hoogstraten Op zijn twintigste besloot hij een evenementenbureau op te richten. Dertig jaar later is Gert Snoeys met Gevi Events nog altijd actief in de entertainmentsector. “Ik ben af en toe met mijn hoofd tegen de muur gebotst en ik heb ook al een faillissement meegemaakt, maar ik heb altijd mijn rug gerecht”, vertelt hij.

Tussen zijn 16de en 19de was Gert al garçon in discotheek Highstreet en organiseerde hij links en rechts met wisselend succes een fuif. Het was toen dat de hij de microbe te pakken kreeg en de stap waagde. “De eerste twee jaar met een zakenpartner, maar daarna zijn we elk onze eigen weg gegaan”, vertelt Gert. “Al snel werd ik door een toevalligheid manager van BB Jerome and The Bang Gang. Dat waren vijf mooie jaren. Heel de wereld hebben we afgereisd. Ik herinner me ook een optreden op de Bahama’s waar er mensen met een pistool naast het podium stonden voor het geval het geen goed optreden zou zijn (grijnst). Of die keer dat ik een show organiseerde ergens in een discotheek die al niet meer bestaat. De manager van de zaak moest me betalen, maar bleek geen geld te hebben. Plots ging de deur op slot en wilden ze afrekenen met cocaïne. Je maakt wel wat mee ja.”

Feesten

Geleidelijk aan begon Gert zich meer en meer toe te spitsen op bedrijfsfeesten of exclusieve privéfeesten. Tussendoor baatte hij ook nog twaalf jaar lang samen met zijn broer Paul Snoeys restaurant Gulden Coppe op de Vrijheid uit. “We hebben ook een mindere periode gehad. We moesten het faillissement aanvragen als gevolg van een foutgelopen concert van Clouseau dat plots werd afgeblazen. Maar ik ben terug recht gekrabbeld”, vertelt Gert. “Veel reclame heb ik eigenlijk nooit gemaakt. Elk feest dat je organiseert en dat bij iedereen in de smaak valt, levert wel een ander feest op. Of ik extravagante dingen meemaak? Niet zo lang geleden moest ik Marco Borsato voor een privéfeestje boeken. Je schrikt er ook van hoeveel sommige mensen voor een ‘simpel’ communiefeest over hebben. Soms tot ettelijke tienduizenden euro’s. Maar ik ben wel trots op het cliënteel dat we hebben opgebouwd.”

K3

Ondertussen is er sinds drie jaar ook de luxebeurs New Lifestyle Fair. De nieuwe editie staat dit najaar gepland. Tussendoor zijn er ook exclusieve voetbalarrangementen in Engeland en Spanje of voor de Tour de France, die dit jaar in Brussel start en waarvoor Gert Snoeys viparrangementen aanbiedt. “Aan stoppen denk ik zeker niet. Er zijn nog genoeg plannen. Binnenkort al een optreden van K3 in Hoogstraten en ik ben met iets bezig in de Lotto Arena. En wie weet heeft een van mijn tweelingdochters wel zin om mee in de evenementensector te stappen. Een van de twee heeft al mee het lerarenfeest op haar school georganiseerd. Wie weet dus.”