Gemengde patrouilles voortaan actief in grensstreek Toon Verheijen

06 maart 2019

20u04 0

De politiezone Noorderkempen gaat in de toekomst meer een meer gemengde patrouilles uitvoeren samen met politieagenten van de Nederlandse politie. De start daarvoor werd gegeven in februari met onder meer ook al een gezamenlijke aanwezigheid op de cyclocross. “De bedoeling is dat er op regelmatige tijdstippen in de patrouilleploegen telkens een Nederlandse collega van Team Roosendaal en Team Weerijs meerijdt met een Belgische collega”, zegt Jelle Willebrords van de politiezone Noorderkempen. “Ook de politiezone Grens (Kalmthout, Wuustwezel en Essen) aan onze kant doet mee. De ploegen zullen voornamelijk rondrijden in de grensregio en worden ingezet op hotspots en bij evenementen.” Ook de politiezone Turnhout heeft in Baarle-Hertog/Nassau een gelijkaardige samenwerking.