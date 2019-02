Geleide bezoeken in Scheldebrouwerij voor 25-jarig bestaan Toon Verheijen

26 februari 2019

15u02 0 Hoogstraten Toerisme Hoogstraten en ‘3 in de klok’ slaan opnieuw de handen in elkaar voor een evenement. Samen organiseren ze een aantal geleide bezoeken in de Scheldebrouwerij in Meer die dit jaar 25 jaar bestaat.

De deelnemers kunnen kiezen uit verschillende formules. Wie kiest voor ‘Scheldebrouwerij de luxe’ krijgt een rondleiding door de brouwer zelf in de brouwerij. ‘3 in de klok’ laat de deelnemers drie bieren proeven. Het bezoek wordt afgesloten met een stevige maaltijd in het centrum van Hoogstraten: een luxehamburger met frietjes. Uiteraard wordt hierbij ook nog een bijpassend bier geserveerd. Wie kiest voor ‘Scheldebrouwerij light’ krijgt ook een rondleiding en drie bieren, maar dan is er geen maaltijd voorzien.

Een bezoek aan de brouwerij is mogelijk op 16 maart, 17 maart, 13 april, 14 april, 29 juni of 30 juni. Elk bezoek start om 13.30 uur bij de Scheldebrouwerij. Het arrangement ‘Scheldebrouwerij de luxe’ kost 32 euro. Voor de ‘light-versie’ betaal je 19 euro. Inschrijven moet een week op voorhand via toerisme@hoogstraten.be of 03 340 19 55.