Geld voor klooster en grot

De stad Hoogstraten plant in 2018 nog een hele reeks investeringen voor in totaal net iets meer dan 9 miljoen euro. In Meer zijn de opvallendste projecten de kloostersite (100.000 euro), de grot op de begraafplaats (90.000 euro), onteigeningen voor het fietspad tussen Hoogeind en Meersel-Dreef (350.000 euro), het herstellen van de brug in de Meerleseweg (35.000 euro) en de aankoop van gronden voor verbreding van de Driehoekstraat (325.000 euro). (VTT)