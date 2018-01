Gedetineerden met drugs betrapt in cel 20 januari 2018

02u43 0

Twee gedetineerden van de gevangenis in Wortel verschenen voor de rechtbank omdat ze in hun cel betrapt zijn met drugs. Ze riskeren tot 9 maanden extra celstraf.





Tom B. riskeert een bijkomende gevangenisstraf van 6 maanden. "De drugs werden gevonden tijdens de wandeling", beweert hij. Zijn advocaat vroeg aan de rechter om mild te zijn. "Hij heeft van de gevangenisdirectie al een tuchtstraf van 30 dagen gekregen. En hij zit sowieso nog tot 2020 in de cel."





Tegen Mikaël P. werd een gevangenisstraf van 9 maanden gevorderd. In zijn cel werd 43 gram aangetroffen op 28 november 2016. Volgens het onderzoek smokkelde zijn vriendin de drugs de gevangenis binnen. Zelf beweert hij de cannabis van een celgenoot te hebben gekregen. "De drugs waren voor eigen gebruik. Aangezien drugsbezit na 6 maanden verjaart, vragen wij de vrijspraak, want hij is pas na die periode gedagvaard." Het parket wil niet van een verjaring weten. "Dat geldt alleen voor drugsbezit. Maar dit gaat om 43 gram."





De rechter beslist in beide zaken op 16 februari. (JVN)