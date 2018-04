Fuifbus draait overuren in april 10 april 2018

02u33 0 Hoogstraten Sinds de start van de provinciale fuifbussen in 2010 reden er intussen al meer dan 800 uit. Steeds meer organisatoren doen beroep op deze gratis provinciale dienstverlening om jongeren veilig van en naar een fuif te brengen. Gedeputeerde Inga Verhaert (sp.a) nam zaterdagavond zelf de fuifbus.

In april rijdt de provinciale fuifbus liefst 10 keer uit in Wiekevorst, Retie, Meer, Kasterlee, Hoogstraten, Merksplas, Lille-Gierle, Mol, Bevel-Nijlen en Antwerpen. Zaterdagavond nam gedeputeerde Inga Verhaert zelf de bus voor de Frisco in den Disco-fuif van de Chirojongens in Meer.





Gratis

"Deze dienstverlening, die volledig gratis is, wordt sterk gesmaakt door de organisatoren", zegt Inga Verhaert. "De fuifbussen zorgen voor een duurzaam en veilig vervoer, en dat is voor zowel de organisatoren als de fuifgangers (en hun ouders) toch een extra troef."





Je kan een fuifbus gratis aanvragen als je een fuif organiseert met je vereniging uit de provincie Antwerpen. Jouw vereniging moet erkend zijn door een gemeente uit de provincie of door het provinciebestuur. Je moet minstens 500 bezoekers verwachten. Het parcours van de bus verbindt belangrijke plaatsen en duurt maximum een uur. De fuifbus rijdt maximum acht uur, waaronder een uur pauze. De aanvraag moet ten laatste twaalf weken voor de fuifdatum ingediend worden. (WDH)





Alle info op www.provincieantwerpen.be/fuifbussen.