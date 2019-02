Frituur Roma sluit na meer dan 60 jaar en heropent als Friterie De Jachthoorn: “Friet, versgemaakte snacks, meeneemgerechten en zo weinig mogelijk plastic verpakkingen” Toon Verheijen

28 februari 2019

18u07 0 Hoogstraten Na een periode van zo’n zestig jaar is frituur De Roma definitief gesloten, maar uitbater Maarten Aerts start begin maart zijn nieuw verhaal twee panden verderop in wat voortaan Friterie Jachthoorn zal zijn. “We hebben er maanden naar uit gekeken, maar eindelijk kunnen we onze nieuwe zaak op 7 maart openen.”

Frituur De Roma op de hoek van de Vrijheid en de Gravin Elisabethlaan is de voorbije decennia een begrip geweest in Hoogstraten. Maarten Aerts nam de zaak acht jaar geleden over, maar nu is het tijd voor een nieuw verhaal. De zaak verhuist naar het pand naast brasserie De Jachthoorn en wordt geïntegreerd in het gebouw waar ook al het gelijknamige hotel is gevestigd. Afgelopen weekend kwam er een einde aan het verhaal in de Roma. “Best wel een speciaal gevoel. Ik heb er mijn partner Maxime ook leren kennen. Maar het gebouw en de infrastructuur was echt wel op. We hadden er amper werkruimte en de frietketel was echt wel op. We waren al lange tijd bezig met de verhuis, maar nu komt het er eindelijk van. We zijn klaar om er weer volop tegenaan te gaan. Het zal een hele verademing zijn. In De Roma hadden we een werkruimte van hooguit twee vierkante meter. Hier zal dat een veelvoud zijn. Er is veel meer ruimte.”

Meeneem

Na de verhuis zal Friterie De Jachthoorn het ook compleet over een andere boeg gooien. Het blijft een frituur, maar het aanbod wordt fors uitgebreid. “We willen gaan werken met verse meeneemgerechten in samenwerking met Atelier 56 die in de keuken vers worden bereid”, zegt Maarten Aerts. “Het gaat dan om traiteurgerechten, salades, soepen en wraps. Klanten zullen er ook terecht kunnen voor verse pastasaus, pasta’s en een goed wijntje erbij. De traditionele snacks van de frituur behouden we ook, maar we breiden die uit met vers gemaakte snacks die we samen met Verstappen maken. Terug een beetje naar de roots, want van opleiding blijf ik nog altijd een beenhouwer. Dat krijg je er niet uit. We gaan onder meer voor huisgemaakte kipcorns, kalkoenspies, breydelspek: allemaal gemaakt van vers vlees en geen samengeperst vlees. We gaan ook werken met gerechten van de dag die onder een warmtelamp vers en warm gehouden worden tussen bepaalde uren. Alles met zoveel mogelijk lokale producten. Uiteraard zijn er ook onze nieuwe en verse runds- en kippenburgers naast de traditionele cheese- en bickyburger.”

Duurzaam

Friterie De Jachthoorn trekt ook de duurzame kaart. Zo zullen de salades meegegeven worden in glazen bokalen met onderaan de dressing en daar bovenop de salade. Even de pot omdraaien en je hebt een salade gemengd met de saus. “We willen immers alle plastic bannen uit de zaak”, zegt Maarten Aerts. “De frieten zullen ook voortaan in kartonnen bakjes geserveerd worden en niet meer in plastic bakjes. We willen onze klanten ook meer en meer overtuigen om et bankkaart of payconinq te betalen. Grotendeels ook uit hygiënische overwegingen.” Friterie De Jachthoorn zal alle dagen – behalve woensdag – open zijn van 11 tot 21.30 uur.“ De opening is voorzien op 7 maart.