Friterie Den Hoet trekt kaart van glutenvrije snacks Toon Verheijen

19 maart 2019

11u59 0 Hoogstraten Het centrum van Hoogstraten is vanaf woensdag 20 maart een nieuwe frituur rijker. Geert Hoet en Jurgen Taeymans openen in het vroegere pand van de Pastinaak hun Friterie Den Hoet. In tijden van klimaatacties bannen ze alle mogelijke plasticverpakkingen en opvallend: ze bieden ook een achttal glutenvrije snacks aan. “We merken dat er toch vraag naar is”, aldus de uitbaters.

Jurgen Taeymans heeft al jaren zijn gelijknamige zaak in koffie en kreeg de voorbije tijd daarbij de hulp van zijn partner Geert Hoet. Bij die laatste begon het echter te kriebelen om een eigen frituur te openen omdat hij vroeger lange tijd in een frituur heeft gewerkt. “Het was alleen even zoeken naar een geschikt pand, maar uiteindelijk hebben we dat hier wel gevonden”, vertellen Jurgen en Geert. “Het was ook een voordeel dat het bijna volledig gestript was en dat we meteen ons ding konden doen. Een nieuwe keuken, nieuw meubilair, de aankleding. Het pand is niet heel groot, maar toch hebben we een vijftiental zitplaatsen kunnen creëren.”

Glutenvrij

Den Hoet wordt de derde frituur in het centrum van Hoogstraten, maar schrik voor de concurrentie hebben ze niet. “Vroeger zijn er ook altijd drie geweest (Boem Patat in de Gelmelstraat sloot enkele jaren geleden, red)”, zeggen Jurgen en Geert. “Er is volgens ons zeker nog ruimte voor een nieuwe zaak. We hebben wel extra geïnvesteerd in een extra friteuse die we enkel zullen gebruiken voor glutenvrije snacks. We hebben er een achttal die we aan de klanten kunnen aanbieden. Net als de hamburgers, die zijn ook glutenvrij. We hebben er alles aan gedaan om de gewone voeding perfect te scheiden van de voeding die glutenvrij is. We hebben er in elk geval al veen positieve reacties op gekregen.” Den Hoet trekt ook de duurzame kaart. “Onze bakjes bijvoorbeeld zijn gemaakt van maïs- en suikerriet. Alles is biologisch afbreekbaar. Dat is een bewuste keuze omdat het milieu en het klimaat alsmaar belangrijker worden. Met zo’n kleine dingen dragen we toch ook ons steentje bij. We hebben ook geïnvesteerd in een volautomatisch voorbaksysteem waardoor de frieten altijd dezelfde kwaliteit zullen hebben.”

Kassa

Ook opvallend is het kassasysteem dat Den Hoet heeft laten installeren. “We zullen zelf niet meer met cashgeld in aanraking komen tijdens het bereiden van het eten”, zeggen Jurgen en Geert. “Klanten betalen met de kaart ofwel steken ze het geld in een automaat en krijgen ze automatisch het wisselgeld terug in briefjes en/of kleingeld. Het heeft alleen maar voordelen. Het is veel hygiënischer en het toestel registreert ook meteen of het vals geld is. Zelfs bij de muntstukken. En op het einde van de dag zal de kassa altijd kloppen.”

Den Hoet is maandag en dinsdag gesloten. De andere dagen is de zaak open van 11.30 tot 21.30 uur en in het weekend tot 22 uur.

www.friteriedenhoet.be. Ze zijn ook te volgen op facebook en instagram.