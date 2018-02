Flikkerlichtjes aan zebrapaden 09 februari 2018

Het stadsbestuur van Hoogstraten liet vorig jaar aan alle oversteekplaatsen op de Vrijheid en de zijstraten ervan flikkerlichtjes in het wegdek plaatsen. Een beslissing die het nam zonder medeweten van wegbeheerder AWV. "We hebben dat inderdaad als experiment gedaan en dat werd niet gesteund door AWV", zegt schepen Marc Haseldonckx. "Binnenkort volgt er een evaluatie en kan het zijn dat we het uitbreiden naar de deeldorpen." (VTT)