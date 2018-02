Files tot in Meer na zware crash met twee doden op E19 06 februari 2018

02u55 0 Hoogstraten Twee bestuurders zijn maandag in de late namiddag overleden na een bijzonder zwaar ongeval op de E19 in Sint-Job-in-'t-Goor in de richting van Antwerpen. De snelweg was urenlang afgesloten. De gewone wegen tussen vooral Brecht en Sint-Job-in't-Goor slibden dicht. De files stonden op een bepaald moment tot in Meer.

Het ongeval gebeurde enkele honderden meters voor de afrit van de E19 in Sint-Job-in-'t-Goor. Een vrachtwagen boorde zich in de oplegger van zijn voorligger. "In totaal geraakten vier vrachtwagens en een auto betrokken in het ongeval", zegt een woordvoerder van de federale politie. "Twee mensen zijn omgekomen."





De impact was enorm. Een personen zat nagenoeg volledig gekneld onder de oplegger van de vrachtwagen voor hem. De auto is er vermoedelijk onder geduwd door de vrachtwagen achter hem. De cabine van de vrachtwagen waarin het dodelijk slachtoffer te betreuren viel, stak volledig in de oplegger van zijn voorligger. De brandweer had veel tijd nodig om de slachtoffers te bevrijden. Over hun identiteit was gisteravond nog geen duidelijkheid.





De snelweg is volledig afgesloten. Dat was gisteravond omstreeks 21 uur nog altijd het geval. De files stonden op een bepaalt moment tot bijna in Meer, ongeveer 8 kilometer verder. In Brecht is de oprit tijdelijk afgesloten. Het verkeer moest via de lokale wegen doorrijden naar Sint-Job om daar de E19 weer op te rijden. Het verkeer dat nog op de snelweg stond, vooral auto's, mocht van de politie rechtsomkeer maken. Vrachtwagenbestuurders konden niet anders dan de motor stilleggen en wachten. Ook op de gewone wegen ontstonden serieuze opstoppingen. (VTT)