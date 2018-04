Fietsster (84) sterft onder vrachtwagen VROUW GEGREPEN DOOR TRUCK DIE GROENTEVEILING VERLAAT JEF VAN NOOTEN

07 april 2018

02u30 0 Hoogstraten De 84-jarige Liza Verheyen uit Hoogstraten is gisterochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Loenhoutseweg. De vrouw werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen die de fruit- en groenteveiling wilde verlaten. "Zo jammer, Liza stond altijd voor iedereen klaar", zegt buurvrouw Mileine.

Het ongeval ter hoogte van de Veiling op de Loenhoutseweg in Hoogstraten gebeurde giserochtend rond 10.30 uur. Liza Verheyen woont een paar honderd meter verderop. Volgens haar overbuurvrouw was ze nog maar net onderweg toen ze op een tragische wijze onder de wielen van een vrachtwagen belandde. Een vrachtwagen met Nederlandse nummerplaat draaide vanop de parking van de Veiling in de Loenhoutseweg in de richting van het centrum van Hoogstraten", schetst een woordvoerder van de lokale politie Noorderkempen de omstandigheden van het ongeval. "Tijdens dat manoeuvre heeft de vrachtwagen een fietsster aangereden, die ter plaatse overleden is."





De precieze omstandigheden van het ongeval waren niet meteen duidelijk. Zo was er twijfel in welke richting de fietsster reed op het moment van de aanrijding. Het parket stuurde daarom een verkeersdeskundige ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen, maar die resultaten werden niet gecommuniceerd. Door het onderzoek van de verkeersdeskundige bleef de Loenhoutseweg tot 15 uur afgesloten voor het verkeer. Het overlijden van Liza Verheyen komt hard aan in de Loenhoutseweg. De vrouw was door iedereen graag gezien.





Praatje slaan

"Ze stond altijd voor iedereen klaar, en gaf haar krant door wanneer ze die zelf gelezen had. Toen ik onlangs een nieuwe heup kreeg, ging ze altijd voor mij boodschappen doen in het centrum van Hoogstraten. Ze was zo'n moedige en kranige vrouw. Ondanks haar leeftijd ging ze nog altijd per fiets of te voet naar het centrum. Onderweg sloeg ze dan een praatje met iedereen die ze tegenkwam", vertelt overbuurvrouw Mileine de Corswarem. Na het ongeval ging het gerucht in de buurt dat Liza op het fietspad links van de weg fietste, richting Loenhout. Als dat klopt, heeft de vrachtwagenchauffeur zich misschien daardoor laten verrassen. De overbuurvrouw van Liza is echter overtuigd dat ze nog op weg was naar het centrum, en dus rechts van de weg op het fietspad reed. "Ze had net haar was te drogen gehangen in de tuin en was nog op weg naar het centrum", vermoedt Mileine. "Liza was altijd heel voorzichtig en fietste steeds aan de juiste kant van de weg. Als ze terug naar huis ging, fietste ze tot aan mijn woning, om dan met de fiets aan de hand de straat over te steken."





Liza Verheyen is sinds enkele jaren weduwe. Ze laat een zoon en dochter achter.