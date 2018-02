Fietsen uit tuinberging geroofd 06 februari 2018

In de Moerstraat in Hoogstraten is in de nacht van zondag op maandag ingebroken in de tuinberging achter een woning. De daders stalen twee fietsen. Ook elders in de straat probeerden de daders in te breken, maar daar bleef het bij een poging. (JVN)