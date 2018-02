Fanfare organiseert 'jeugdplay-in' 02 februari 2018

De Koninklijke fanfare St. Catharina organiseert op zaterdag 3 februari voor de tweede keer een 'jeugdplay-in'. Jonge blazers en slagwerkers van 8 tot en met 21 jaar zijn welkom om een hele dag te komen repeteren en 's avonds een concert te geven. Er wordt in twee verschillende leeftijdsgroepen gerepeteerd met twee ervaren dirigenten.





Niet alleen muzikanten die aangesloten zijn bij een muziekvereniging uit de Noorderkempen zijn welkom, maar ook leerlingen uit de Muziekacademie die slagwerk of een blaasinstrument spelen mogen meedoen. De deelnemers worden om 8.30 uur verwacht in zaal Pax. De deelnameprijs bedraagt 10 euro voor middag- en avondmaal. Tussendoor is er ook wat animatie voorzien. Het concertje vindt om 19 uur plaats. Iedereen is welkom. De inkom is gratis.