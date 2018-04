Fanfare huldigt trouwe leden tijdens jaarconcert 26 april 2018

De Koninklijke Fanfare Sint Catharina organiseert op 19 mei haar jaarconcert in zaal Pax. Dirigent Eddy Chrisostomus en zijn muzikanten pakken onder meer uit met Three Aspects, Kurt Weill, een medley van Doe Maar en Highlights from Ratatouille. Jef Jansen op euphonium en Gerd Huybrechts en Cindy Kranen op trombone en cornet zorgen voor solowerk. De avond start om 19.30u met een optreden van JoCatHo, het jeugdorkest van de fanfare onder de kundige leiding van Cindy Kranen. Zij zullen ook één nummer samenspelen met de fanfare.





Die avond zullen ook twee van de muzikanten een trofee krijgen voor langdurige bijzondere verdiensten in dienst van de fanfare. Jef 'Rabas' Mertens (85) bespeelt de pauken en Jozef Mertens (81) speelt bariton. Beide muzikanten zijn al van kindsbeen af lid. Tickets kosten 6 euro in voorverkoop en acht euro aan de kassa. (VTT)