Fabrik Elentrik trekt naar wijken 20 april 2018

Het stadsbestuur van Hoogstraten trekt eind april naar verschillende wijken met 'Fabrik Elentrik'. Het is een pop-upenergiecafé in een gerenoveerde caravan. De stad wil de inwoners beter informeren over renovatie, verbouwingen en hernieuwbare energie. "We starten dit project omdat nog altijd heel wat woningen niet voldoen aan enkele eisen die vanaf 2020 verplicht zijn", zegt projectcoördinator Carolien Ruts. "Het gaat dan om dakisolatie, dubbele beglazing en rookmelders. Ook de normen rond ventilatie worden strenger. Met Fabrik Elentrik willen we een duidelijk overzicht geven van de mogelijkheden en je kunt er met al je vragen terecht."





Meer info bij carolien.ruts@hoogstraten.be. (VTT)