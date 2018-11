Fabrik Elentrik blijft ook in 2019 rondtoeren Toon Verheijen

20 november 2018

10u07 0 Hoogstraten De stad Hoogstraten gaat met steun van de provincie Antwerpen het project Fabrik Elentrik verderzetten. De gerenoveerde camper reed een heel jaar rond in Hoogstraten. Huisbezoeker Carolien Ruts legde maar liefst 89 huisbezoeken af.

Van eind april tot begin juli trok Fabrik Elentrik twee keer naar elke deelgemeente om er informatie te verschaffen rond energiebesparing, renovatie en hernieuwbare energie. Daar kwamen in totaal 229 bezoekers op af. Samen met de camper is er ook nog Carolien Ruts die 89 huisbezoeken heeft afgelegd. Tijdens zo’n bezoek wordt de woonkwaliteit in kaart gebracht en wordt de energiefactuur besproken. Ze zal tegelijkertijd ook advies geven.

De stad en de provincie willen het project verderzetten omdat er nood aan is. Een groot deel van de woningen in Vlaanderen voldoet niet aan de hedendaagse eisen. En dat is ook in Hoogstraten zo. Van de 8.750 woningen zijn er 7.882 die gebouwd zijn voor 2006, toen de energieprestatieregeling werd ingevoerd. Het is zelfs zo dat slechts 298 woningen in Hoogstraten voldoen aan de energienormen van de laatste vijf jaar. Van 120 bezochte woningen heeft 62% weinig of geen dakisolatie. Bijna 7 op de 10 woningen heeft geen muurisolatie en driekwart van de huizen heeft geen hoogrendementsglas.

Carolien Ruts doet alvast een warme oproep voor 2019. “Een wijk kan zich nu al aanmelden voor een Fabrik Elentrik energiecafé. Dan kan ik warmtefoto’s komen nemen in de koude wintermaanden. Vanaf eind april kunnen we samen een Fabrik Elentrik-moment prikken specifiek voor die wijk.” Geïnteresseerden kunnen Carolien bereiken via carolien.ruts@hoogstraten.be.