Expo van fotogroep 't Slot 11 april 2018

Fotogroep 't Slot uit Wortel zet voor de 41ste keer op rij de Noorderkempen en in het bijzonder Wortel in de kijker. Vic Aerts, Guy Coertjens, Filip Daelman, Marcel De Bruyn, Toon De Clerck, Yvonne Engelen, Hennie Herijgers, Jan Jacobs, Peggy Jacobs, Jos Sommen, Chris Swannet, Ludo Van Deun, Hilde Van Hool, Marc Van Overveldt en Jolanda Van Nijnatten zullen op zondag 20 en maandag 21 mei hun foto's laten zien in jeugdhuis 't Slot telkens van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis. (VTT)