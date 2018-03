Expo: (B)engeltjes door Alfred Ost 30 maart 2018

02u27 0

In het Stedelijk Museum Hoogstraten loopt van 31 maart tot en met 24 juni de tentoonstelling '(B)engeltjes door Alfred Ost'. Deze keer laat de kunstschilder zich echter van een heel andere kant zien, namelijk als tekenleraar. Ost, die zelf geen kinderen had, koesterde een groot hart voor zijn leerlingen.Het is opvallend hoe vaak Ost kinderen met blozende wangetjes en guitige oogjes tekende. In de tentoonstelling komt u te weten hoe Alfred Ost zelf was als bengeltje en hoe hij zijn leerlingen aanmoedigde om creatief te zijn. (VTT)