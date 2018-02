Expert onderzoekt stabiliteit van 240 lindebomen op Vrijheid 09 februari 2018

02u56 8 Hoogstraten Een expert start op 15 februari een onderzoek naar de stabiliteit van de lindebomen op de Vrijheid. De ongeveer 240 exemplaren tussen de kruispunten van de Heilig Bloedlaan en de Tinnenpotstraat worden allemaal nagekeken.

In maart vorig jaar is ter hoogte van het uitgebrande café Kokomo City een vijftig jaar oude lindeboom plots omgevallen. De boom bleek rot te zijn. Enkele weken later verwijderden de stadsdiensten nog drie exemplaren omdat ze dreigden tegen de vlakte te gaan. De bomen zijn vervangen.





Omdat er op de Vrijheid nog een 240 exemplaren lindebomen staan, heeft de stad nu een expert aangesteld. "Die expert start op 15 februari met de inspectie van de alle bomen", bevestigt schepen van Openbare Werken Michel Janssen (N-VA). "De bomen zullen allemaal nagekeken worden op stabiliteit. Sommige bomen vertonen inderdaad nogal grote gaten. Ze hebben de storm(en) wel overleefd, maar toch nemen we het zekere voor het onzekere."





Eerder drongen ook de oppositiepartijen in Hoogstraten al aan op een onderzoek van de lindes. "Afhankelijk van de resultaten van de inspectie zullen we dan met Erfgoed rond de tafel moeten gaan zitten, want de bomen zijn beschermd."





De indrukwekkende bomenrij langs de Vrijheid is sinds midden jaren 50 beschermd als dorpszicht. De bomen mogen in geen geval geveld worden tenzij ze een gevaar vormen voor de veiligheid.





Overigens, het uitgebrande café Kokomo City, de aanpalende bloemenwinkel en nog een achterliggend gebouw worden door de eigenaar, het Vrij Institut voor Technisch Onderwijs, verkocht aan een projectontwikkelaar. (VTT)