Ex-eredame Miss Flandrienne opent eigen winkel in exclusieve wielerkledij Toon Verheijen

28 maart 2019

12u53 0 Hoogstraten Svajuné Kyburyté (31) opent op 5 april haar nieuwe winkel in Meerdorp. Het wordt een winkel op afspraak waarbij wielerfanaten terechtkunnen voor alles van het exclusieve Zwitserse merk Assos. De Meerse ex-eredame van Miss Flandrienne kwam vijf jaar geleden vanuit Litouwen naar België. Tot die tijd had ze nog nooit een racefiets van dichtbij gezien. “Ik kreeg de microbe te pakken dankzij mijn man”, lacht ze.

Svajuné Kyburyté leerde vijf jaar geleden haar huidige partner kennen en besloot om haar thuisland Litouwen te verlaten en naar de Noorderkempen te trekken. Van fietsen had ze eigenlijk nooit gehoord. “Behalve dan van en naar school”, lacht Svajuné. “Maar mijn man fietste regelmatig en vroeg me het ook eens te proberen en zo kreeg ik uiteindelijk echt de microbe te pakken. Ondertussen heb ik zelfs al twee keer Milaan-San Remo voor amateurs gereden met zelfs een mooie tweede plaats bij de vrouwen. Prof worden? (lacht). Neen, dan had ik er vroeger aan moeten beginnen, maar ik vind het nog altijd wel ontzettend ontspannend om te doen.”

Kledij

Maar al sinds ze koerst, was het een ware zoektocht om de juiste en beste fietskledij te vinden. “Ik had altijd zeer snel last aan mijn achterste”, lacht Svajuné. “Het was niet makkelijk een damesbroek in mijn maat (XS) te vinden en daarbij schoot het advies en uitleg in de winkel(s) ook vaak te kort.Via vrienden leerde ik dan het merk Assos kennen en dat zat echt als gegoten. Omdat het moeilijk te vinden was, besloot ik dan meer eerst zelf om een webshop te starten. Ondertussen hebben al een 2.500 unieke klanten. We zijn zelf best wel geschrokken van het succes.”

Joop Zoetemelk

Omdat klanten vroegen of ze toch niet konden passen en nog meer advies nodig hadden, besloten Svajuné en haar man dan maar de stap te wagen naar een eigen winkel. Eerst in een fietsenwinkel in Meerle waar ze een plaatsje kregen, maar vanaf 5 april in haar eigen pand in een nieuwbouwcomplex aan Meerdorp. In de winkel zullen niet minder dan 250 artikelen liggen alleen van het merk Assos. Het merk dat bijvoorbeeld ook Greg Van Avermaet draagt. “Het leuke is dat we exclusief voor Nederland en België zijn”, vertelt Svajuné. “Broeken, helmen schoenen, truitjes en allerlei accessoires. Echt alles zou je bij ons moeten vinden én in alle maten. Dat is ook niet onbelangrijk. We zitten ook ideaal, want de oprit naar de snelweg is vlakbij. We kiezen er wel bewust voor om op afspraak te werken. Dan alleen kun je de klanten in alle rust verder helpen en advies geven. We hebben normaal alles op voorraad en in het slechtste geval zullen de klanten hooguit drie tot vier dagen moeten wachten op hun producten.” De winkel opent op 5 april en dan zal onder meer de ex-profrenner Joop Zoetemelk een kijkje komen nemen.