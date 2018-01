Ex-cafébazin Marleen De Vrij gaat de politiek in 01 februari 2018

02u53 0 Hoogstraten Oppositiepartij Hoogstraten Leeft heeft de eerste namen bekendgemaakt die in oktober op de lijst zullen staan voor de gemeenteraadsverkiezingen. De meest opvallende is die van voormalig cafébazin en uitbaatster van 'drie privéhuizen' Marleen De Vrij. Zij is ook de drijvende kracht achter het driekoningen zingen voor het goede doel. Ook opvallend: de namen van Johan Peeters en de 19-jarige Maxime Voet.

Hoogstraten Leeft is de eerste partij die met een reeks namen naar buiten komt. Vooral de naam van Marleen De Vrij valt op. Ze heeft enkele jaren café Tooghuis uitgebaat en kwam enige tijd geleden al naar buiten met haar verhaal dat ze ook privéhuizen uitbaat. "Toen ze het me vroegen heb ik wel even moeten nadenken, maar uiteindelijk heb ik toch toegezegd", vertelt Marleen. "Ik voel me er wel goed bij. Ik moet misschien nog wel wat leren, maar daarvoor is er genoeg ervaring in de partij. Is politiek iets voor mij? Ik kom graag onder de mensen. Luister graag. Wil me ook inzetten voor dingen."





Marc Van Aperen is blij met de toezegging van Marleen, maar evenzeer met de andere kandidaten. Onder wie de 19-jarige Maxime Voet. "Zij is onze jongste kandidate", vertelt Marc Van Aperen. "Nog voor ze 18 jaar was, had ze al gezegd dat ze bij ons op de lijst wilde staan. Ze studeert nu ook politieke wetenschappen." Maxime is ook zelf blij dat ze binnenkort een plaatsje krijgt op de lijst. "Politiek heeft me altijd enorm geïnteresseerd", vertelt Maxime. "Alleen is het jammer dat er zo weinig jongeren echt betrokken worden. Nog meer cultuur en een beter aanbod van het openbaar vervoer zijn mijn thema's."





De andere kandidaten die ook al bekendgemaakt werden, zijn Annick Roos uit Minderhout, een mama van twee kindjes en werkzaam in een IT-bedrijf. Marta Gasiewski uit Meer is van Poolse origine en werkt nu in de broodjesbar in Meer. Een voorlopig laatste bekende gezicht is Johan Peeters uit Hoogstraten zelf. Hij werkt als federaal secretaris bij VSOA in de sector justitie. (VTT)