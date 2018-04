Euregio Jeugdorkest in Klein Seminarie 16 april 2018

Het Euregio Jeugdorkest (EJO) brengt op 21 april een uniek concert in het Klein Seminarie. Het EJO is een symfonisch orkest dat getalenteerde jongeren tussen 14 en 24 jaar uit Vlaanderen en Nederland de kans geeft om symfonische muziek uit te voeren. Eind maart werd het orkest in Leeuwaarden nog uitgeroepen tot beste Nederlands Symfonisch Jeugdorkest in de hoogste afdeling. Dit seizoen zetten ze de jeugdige talenten hun tanden in nieuw muzikaal materiaal. Voor de pauze speelt het EJO de ouverture uit de opera Hänsel und Gretel. Daarna volgen nog 'Baba Yaga', 'Het betoverde meer' en 'Kikimora'. Na de pauze maken de muzikanten zich klaar voor een Symfonie Nr. 5 van Mahler. Tickets kosten 22 euro aan de kassa en 18 euro in voorverkoop. (VTT)