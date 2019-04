Erfgoed Hoogstraten blokkeert broodnodige uitbreiding zorgcampus Stede Akkers Stad reageert razend en teleurgesteld en hoopt op goedkeuring Vlaanderen Toon Verheijen

05 april 2019

16u05 0 Hoogstraten Het stadsbestuur van Hoogstraten reageert teleurgesteld, maar vooral gefrustreerd op het nieuwe beroep dat is ingediend tegen de toekenning van een omgevingsvergunning voor de bouw van ’t Gastenhuys, een nieuw zorgcomplex op de plaats van het oude en totaal vervallen rusthuis O.L.V. der 7 weeën. Het beroep werd ingediend door Erfgoed Hoogstraten na de goedkeuring door de provincie. Het lot ligt nu in handen van de Vlaamse Overheid. “We hopen echt dat de overheid ons volgt in dit meer dan nodige zorgdossier.”

Het voormalige rusthuis O.L.V. der 7 weeën, het zogenaamde H-gebouw, staat al jaren leeg en werd recent nog gebruikt voor oefeningen van de brandweer en politie in afwachting van de sloop. In 2017 al werd de beslissing genomen om het gebouw te slopen en in de plaats een volledig nieuwe bouw te zetten. Het ging om een ondergrondse parking met 44 parkeerplaatsen, een onthaalpunt voor Kind & Gezin, een opvoedingswinkel, een peuterspeelpunt, een Centrum Geestelijke Gezondheid, een Jongerenadviescentrum, een nierdialysecentrum en een thuiszorgwinkel op de eerste verdieping met daarboven 35 assistentiewoningen gebouwd met een buitenterras. Het dossier heeft al een hele juridische procedure afgelegd, maar de provincie had het licht toch op groen gezet. Nu heeft Erfgoed Hoogstraten opnieuw bezwaar ingediend tegen de plannen en verhuist het dossier naar de Vlaamse Overheid.

Wachtlijst

Het stadsbestuur is razend. “We dragen als stadsbestuur erfgoed hoog in het vaandel. Kijk maar naar onze Sint-Katharinakerk of nog andere dossiers”, zegt schepen van zorg Roger Van Aperen (N-VA). “Daar kunnen ze ons niet van betichten. Maar daarnaast is er vooral de noodzaak voor dit project. Op onze zorgcampus Stede Akkers staan momenteel tachtig (!) mensen op de wachtlijst. Zij hebben zich kandidaat gesteld voor een serviceflat, een kamer in het rusthuis of een assistentieflat. Het is vooral voor hen héél jammer dat dit dossier opnieuw vertraging oploopt. De erfgoedwaarde van dit gebouw weegt echt niet op tegen de noodzaak van een grotere zorgcampus. Meerderheid en oppositie zijn voor dit project en een héél kleine minderheid houdt dit nu weer eens tegen. Weet je dat deze locatie sinds de dertiende eeuw een zorgfunctie had? De site Gods- en Gasthuis had altijd een zorgfunctie. Het is dus een belangrijke getuige van de geschiedenis en daarom willen we hier net die zorgcampus uitbouwen in plaats van appartementen of een kantoorgebouw er neer te poten.”

Geen andere optie

Ook burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) reageert ontgoocheld. “In het huidige gebouw kunnen geen kwaliteitsvolle én energiezuinige assistentiewoningen gerealiseerd worden. Daar is het gebouw niet geschikt voor. Daarom blijven we ijveren voor de nieuwbouw. De beslissing om voor een nieuwbouw te gaan (die overigens door de vorige bewindsploeg al werd genomen, red) is echt weloverwogen geweest. Van het oorspronkelijke gebouw uit de negentiende eeuw is niets bewaard gebleven en de uitbreidingen in de jaren ’30 hebben nauwelijks een architecturale meerwaarde. Wij blijven dus als stad bij onze plannen om er een nieuwbouw te realiseren. We hopen dat de Vlaamse Overheid ons volgt.”