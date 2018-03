Ereburgemeester reikt zes wisselbekers uit 15 maart 2018

Ereburgemeester van Hoogstraten Arnold Van Aperen heeft de zes wisselbekers uitgereikt aan de zes beste ploegen die onlangs meededen aan de tiende editie 'Wisselbeker Arnold Van Aperen' in het kruisboogschieten vanop zes meter.





Op een gedeelde tweede plaats eindigden VV Meer en Wortel met elk 491 punten, maar VV Meer werd tweede omdat twee schutters 100 punten haalden. De eerste plaats was voor Sint-Joris uit Minderhout. Elke schutter kreeg bij de schieting ook prijzen in natura (sinaasappelen en bananen).





(VTT)