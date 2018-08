Enkelband na bedreiging met mes 25 augustus 2018

De politie heeft een 44-jarige man uit Hoogstraten opgepakt nadat hij zijn ex-partner bedreigd had met een mes. De man wordt beticht van woonstschennis, belaging, bedreigingen en inbreuken op de wapenwetgeving. De man was aangehouden door de onderzoeksrechter. De raadkamer bevestigde vrijdag zijn aanhouding, maar dan wel via elektronisch toezicht. (JVN)