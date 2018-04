Energie besparen dankzij oude mobilhome 25 april 2018

Het stadsbestuur trekt binnenkort met een gerenoveerde mobilhome, die de naam Fabrik Elentrik meekreeg, naar de verschillende deeldorpen en wijken. Inwoners komen er alles te weten over energiebesparing, renovatie en hernieuwbare energie.





Van eind april tot begin juli bezoekt Fabrik Elentrik elke deelgemeente twee keer. "We werken ook samen lokale bedrijven", zeggen burgemeester Tinne Rombouts en schepen Ward Baets. "Op elk wijkbezoek gaat een drietal adviseurs mee. We hopen de woningkwaliteit in de stad te verbeteren. Een groot deel van de woningen in Vlaanderen voldoet niet aan de hedendaagse eisen. En dat is helaas ook bij ons zo. Van de 8.750 woningen zijn er 7.882 die gebouwd zijn voor 2006, toen de energieprestatieregeling werd ingevoerd. Het is zelfs zo dat slechts 298 woningen in Hoogstraten voldoen aan de energienormen van de laatste vijf jaar."





Van 120 bezochte woningen heeft 62% weinig of geen dakisolatie. Bijna 7 op de 10 woningen heeft geen muurisolatie en driekwart van de huizen heeft geen hoogrendementsglas. "Met Fabrik Elentrik willen we mensen met renovatieplannen een duwtje in de rug geven", zegt ambtenaar Carolien Ruts, die mee op pad gaat. "Vanaf 2020 zijn bijvoorbeeld dakisolatie, dubbele beglazing en rookmelders verplicht in alle woningen." De mobilhome van Fabrik Elentrik rijdt op lpg en er liggen zonnepanelen op het dak. (VTT)