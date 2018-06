Eerste Belgisch record voor zwemclub van Hoogstraten 09 juni 2018

02u30 0 Hoogstraten Zwemster Marion Medland van de zwemclub HoZT (Hoogstratens Zwem Team) heeft een nieuw Belgisch record gezwommen.

Het is de eerste keer dat een lid van de nog maar twee jaar oude zwemclub een recordtijd kan neerzetten. De prestatie werd geleverd tijdens het Provinciaal Kampioenschap voor Masters in Berchem. Marion zwom de 50m Schoolslag in een nieuwe recordtijd van 41,10 seconden.





Opgetogen

"Met deze tijd werd ze natuurlijk ook Provinciaal Kampioen in deze discipline", zegt een trotse voorzitter Patrick Lambregts. "HoZT is heel opgetogen dat ze twee jaar na de start van de club in het nieuwe zwembad Sportoase Stede Akkers reeds een record kunnen optekenen. Ook de jeugdleden delen mee in de vreugde, want Marion is zwemcoach in de club. Na twee seizoenen heeft HoZT al mooie resultaten kunnen neerzetten. Onlangs zwom Pieter Meyvis (15) ook zijn limiettijd om aan het Belgisch Kampioenschap te mogen deelnemen."





(VTT)