Eerste aardbeien van 2019 leveren 8.000 euro op Coöperatie Hoogstraten richt pijlen op 2019 na moeilijk jaar Toon Verheijen

20 maart 2019

19u34 0 Hoogstraten Coöperatie Hoogstraten had in 2018 een lagere omzet door minder aanvoer van tomaten en aardbeien, maar richt haar pijlen op 2019. Dat doet ze met de lancering van een nieuwe aardbeisoort. De start van het seizoen werd zoals altijd ingezet met de verkoop van de eerste twee kilo aardbeien voor het goede doel: dit jaar gaat 8.000 euro naar Ups & Downs.

Coöperatie Hoogstraten, in de volksmond nog altijd ‘de Veiling’, sloot 2018 af met een jaaromzet van net geen 221 miljoen euro. Dat is toch zo’n zeven procent lager. Dat is deels te verklaren is door een mindere aanvoer van onder meer de aardbeien.

“Het was zeker geen florissant jaar”, vertelt Luc Bruneel van Coöperatie Hoogstraten. “Door de warme zomer was er bijvoorbeeld bij de aardbeien minder vruchtzetting. Uiteindelijk werd net iets meer dan 29 miljoen kilogram aangeleverd terwijl dat andere jaren vlot over de dertig miljoen gaat.”

Nieuwigheden

De Coöperatie pakt dit jaar wel uit met een nieuwe aardbeisoort: de Limalexia. “Dat zal vooral een aardbei zijn voor de zomer”, zegt Bruneel. “Ze wordt voornamelijk gekweekt in volle grond. We gaan dit jaar de reacties afwachten en dan zullen we zien of we er volop op inzetten.”

Einde plastic bakje?

Ook opvallend: het door iedereen gekende krakende plastic bakje gaat mogelijk verdwijnen. Dit jaar wordt een eerste test gedaan met de GOLD-aardbeien. Die zullen in een kartonnen bakje verkocht worden. “Als de test meevalt, is het de bedoeling dat al het plastic wordt vervangen. Maar de resultaten moeten wel gunstig zijn, want fruit is heel gevoelig aan het materiaal waarin het verpakt wordt.”

Goede doel

De start van het nieuwe seizoen gaat traditioneel gepaard met de officiële veiling van de eerste twee kilogram. De gelukkige koper was dit jaar Wim Peeters van Delidis, dochteronderneming van Peeters-Govers. Zij tellen er 4.000 euro voor neer en de Coöperatie verdubbelt dat bedrag.

“We wilden het al een paar jaar doen, maar vorig jaar waren we net te laat. Dit jaar moest en zouden wij het zijn”, lacht Wim. “Wij zijn een groothandel die vooral levert aan horecazaken, maar ook speciaalzaken en supermarkten. Klein gestart, maar ondertussen werken we bij Delidis alleen met 85 mensen.”

Maaike Cafmeyer

Het goede doel is dit jaar de vzw Ups & Downs dat zich inzet voor mensen met een chronische depressie of een bipolaire stoornis. Meter Maaike Cafmeyer kwam ervoor speciaal naar Hoogstraten afgezakt. Erika Danckaers van Ups & Downs: “Wij zijn heel dankbaar voor deze gulle gift. Onze organisatie werkt namelijk volledig op basis van vrijwilligers. Met het geld willen wij vooral lotgenotenbijeenkomsten organiseren. Daarnaast willen wij psychische kwetsbaarheid onder de aandacht brengen en het stigma doorbreken. Zo organiseren wij tal van lezingen in scholen en instellingen en dat willen wij dit jaar ook opentrekken naar bedrijven.”