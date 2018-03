Eén podium verdwijnt op jaarmarkt ORGANISATOREN MUZIEKOPTREDENS GAAN SAMENWERKEN

27 maart 2018

03u20 0 Hoogstraten De avond van de jaarmarkt tijdens de Heilig Bloedweek zal er voor het eerst in jaren anders uitzien. De organisatoren van het 'minifestival' aan resto De Gulden Coppe en de Jachthoorn, slaan de handen in elkaar met de jongens van Kokomo City. In plaats van twee podia zal er nog maar één podium staan ter hoogte van Kokomo.

De Jaarmarkt op de Vrijheid tijdens de Heilig Bloedweek is een traditie geworden. Net als de vele optredens die op die dag georganiseerd worden. Maar voor het eerst in lange tijd zal het feestgedruis toch helemaal anders verlopen. De grote overkapping ter hoogte van De Jachthoorn en De Gulden Coppe zal er dit jaar niet meer staan. Die twee zaken, samen met Le Cirq en Highstreet, gaan immers samen met de jongens van Kokomo City. Die bouwden de voorbije twee jaar (daarvoor was het Biza, red.) ook altijd een groot podium en bijhorende infrastructuur.





Zware kosten

De kostprijs voor de opbouw van de hele infrastuctuur voor de beide organisaties begon stilaan torenhoog op te lopen. "De kosten begonnen inderdaad toch wel zwaar te wegen", vertelt Ben Van Den Zegel van Le Cirq. "Alles samen ging het om enkele tienduizenden euro's. Voor één avond, wel te verstaan. Met goed weer was dat nog min of meer rendabel, maar als het weer eens echt zou tegenslaan dan zit je met een geweldige kater. Dat willen we nu net vermijden, want het is de bedoeling dat we die muziekavond echt wel verder gaan zetten. Het is een mooie traditie."





"De voorbije jaren hebben we ons publiek kunnen trakteren op redelijk wat mooie namen zonder dat ze ervoor moesten betalen. Dat willen we ook blijven doen, maar dan moest er wel iets gebeuren."





Samenwerking

Ook de jongens van Kokomo City beamen het verhaal. "Een podium, licht en geluid, tapvoorzieningen en de dj's zelf: het kost aardig wat geld", vertellen Tom Verlinden en Bart Van de Mosselaar. "Daarom dat het ons ook beter leek om de krachten te bundelen. We willen er mee voor zorgen dat er tijdens de jaarmarkt één groot stadsfeest ontstaat. Want het opzet blijft wel hetzelfde: we willen voor iedereen iets aanbieden. De optredens starten in de vroege avond met een show voor de kleinsten. Daarna volgen nog enkele bandjes tot ongeveer 23 uur. Daarna starten de dj's. Op die manier ontstaat er ook geen concurrentie en moeten mensen niet meer per se kiezen voor het ene of het andere."





De Jaarmarkt vindt dit jaar plaats op 30 mei. De eerste namen zullen binnenkort bekendgemaakt worden. "De droom is uiteindelijk om er één groot stadsfestival van te maken voor iedereen", zegt Nick Jorissen van Highstreet.