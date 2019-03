Eén miljoen euro voor Kempense klimaatprojecten Toon Verheijen

22 maart 2019

11u45 0 Hoogstraten De Vlaamse Regering heeft 12 miljoen euro veil voor een groot aantal klimaatprojecten. Ruim één miljoen gaat naar projecten in de Kempen. Het geldt gaat onder meer naar de uitbreiding van assistentiewoningen in Rijkevorsel, het aansluiten van de campus Stede Akkers op het warmtenet in Hoogstraten en een fietslease contract in Kasterlee.

Rijkevorsel

Het OCMW heeft 45 assistentiewoningen. Daarvan worden er zestien van extra geïsoleerd. Er komen ook elf nieuwe assistentiewoningen bij. Die komen bovenop de bestaande flats. De gemeente krijgt daarvoor net geen 55.000 euro.

Herentals

Het Belgacomgebouw uit 1968 wordt gerenoveerd en omgevormd tot een teken- en muziekacademie en blijft ook de uitvalsbasis voor de politiezone Neteland. Het project krijgt 187.000 euro omdat het duurzaam omspringt met ruimtegebruik. Er komen ook zonnepanelen.

Hoogstraten

De stad Hoogstraten wil op de campus Stede Akkers een warmtenet uitbouwen dat op lange termijn gebruik zal maken van warmte uit diepe geothermie. Op campus Stede Akkers zijn veel verschillende woonvormen voor ouderen op een relatief kleine oppervlakte: 25 bejaardenwoningen, 23 serviceflats, 20 assistentiewoningen en een woonzorgcentrum met 154 kamers en een dienstverleningscentrum voor 10 bewoners. Verder zijn er plannen om een nieuwbouw te voorzien met onder meer 35 assistentiewoningen. Samen met het zwembad en het administratief gebouw van het OCMW, vertegenwoordigen die gebouwen een aanzienlijk geïnstalleerd vermogen voor verwarming en sanitair warm water. Na een voorstudie worden alle bestaande en nieuwe gebouwen op de campus “warmtenetproof” gemaakt. Het project krijgt 140.000 euro.

Hulshout

De gemeente werkt aan een subsidieproject voor ondernemingen die CO2-besparende maatregelen willen nemen. De bedrijven kunnen ook een energiescan laten uitvoeren. Het project krijgt zo’n 150.000 euro.

Kasterlee

De gemeente wil voor haar personeel een fietslease-formule uitwerken. Binnen het leaseproject zal de gemeente als werkgever een deel van de maandelijkse leasekost financieren in ruil voor het engagement van de werknemer om minstens een vooraf bepaald aantal werkdagen de fiets te gebruiken voor de woon-werkverplaatsing. Het bestuur zal in de maandelijkse leasekost per fiets maximaal 25 euro op zich nemen en dit bedrag koppelen aan het percentage werkdagen per fiets. Het project krijgt 50.000 euro.

Ravels

De gemeente krijgt 175.000 euro voor het project van warmte-koude opslag in de nieuwbouw van de basisschool De Kleine Wereld. De gemeente Ravels wil de geplande gasgestookte verwarmingsinstallatie voor de nieuwe school vervangen door een warmtepomp gekoppeld aan ondiepe geothermie.

Vorselaar

De gemeente Vorselaar wil haar gebouwen centraliseren en daarbinnen een duurzame en energie-neutrale opwaardering van het volledige gemeentelijk patrimonium realiseren. Daarvoor krijgt het zo’n 185.000 euro.

Laakdal

Vzw Milieu en Werk gaat in 2020 samen met een aantal partners zoals De Kringwinkel, Vzw Komosie, lokale besturen en sociale hulporganisatieshet distributieplatform voor voedseloverschotten uitbouwen onder de naam Foodsavers Zuiderkempen. Daarvoor is een locatie voorzien in Laakdal, bij De Kringwinkel Laakdal aan de Oude Geelsebaan 96. Het project krijgt 186.000 euro.