Een derde meer ongevallen in Hoogstraten (maar dat gaat vooral over blikschade) Toon Verheijen

03 april 2019

10u24 0 Hoogstraten Het aantal ongevallen met stoffelijke schade, gewonden en dodelijke slachtoffers steeg in Hoogstraten in 2018 naar van 175 naar 238. De John Lijsenstraat voert de rangschikking aan met het meeste ongevallen met gewonden. De Lodewijk De Konincklaan is populair qua gecontroleerde automobilisten op snelheid: bijna 12.000.

In 2017 waren er 175 ongevallen op het grondgebied van Hoogstraten, in 2018 238. De stijging is vooral te wijten aan het aantal ongevallen met blikschade. Sinds begin 2018 moet daarvoor telkens een pv opgemaakt worden, in tegenstelling tot vroeger. Daardoor steeg het aantal 116 naar 170.

De John Lijsenstraat staat met vijf ongevallen op de eerste plaats in de ranglijst van straten met gewonden en/of dodelijke slachtoffers. Op de Loenhoutseweg waren dat er drie. De Demedstraat Gelmelstraat, Vrijheid, Meerseweg, Meerleseweg, Sint-Lenaartseweg en Van Aertselaarstraat tellen er twee.

40.000 snelheidscontroles

De politiezone Noorderkempen voerde in 2018 net geen 40.000 snelheidscontroles uit in Hoogstraten alleen. Daarvan 868 te snel. Één vierde van de controles gebeurde in de Lodewijk De Konincklaan (11.838) en dat leverde met 331 overtredingen op. Opvallend zijn de controles op de Vrijheid en de Gemeentestraat: die waren 377 en 51 aan de lage kant, maar leverde ook geen enkele overtreding op. Nog enkele cijfers:

- Gelmelstraat: 3.361 controles en 71 overtredingen

- Hinnenboomstraat: 1.385 controles en 101 overtredingen

- Klinketstraat: 8.015 controles en 113 overtredingen

- Loenhoutseweg: 7.070 controles en 122 overtredingen

- Minderhoutsestraat: 448 controles en 1 overtreding

- Tinnenpotstraat: 1.748 controles en 33 overtredingen

- Van Aertselaerstraat: 5.202 controles en 96 overtredingen