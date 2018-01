Echtgenote ere-burgemeester Arnold Van Aperen overleden 23 januari 2018

Afgelopen weekend is de 78-jarige Maria Tackx uit Meer overleden. De vrouw was al bijna 60 jaar de wederhelft van ere-burgemeester en ere-senator Arnold Van Aperen. Het koppel stapte in 1962 in het huwelijksbootje en kreeg vier kinderen. De familie groeide uit met nog acht kleinkinderen. Op 7 augustus 2012 vierden ze hun gouden huwelijks jubileum. "Bomma kreeg afgelopen maandag een hartstilstand", vertelt een aangeslagen kleinzoon Arnold Wittenberg. "Uiteindelijk is ze zondag in het UZ Edegem omringd door de familie van ons heengegaan." De uitvaartplechtigheid van Maria Tackx vindt aanstaande maandag 29 januari plaats om 10 uur in de kerk van Meer. (VTT)