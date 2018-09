Drugsverslaafde in cel betrapt met speed 05 september 2018

Jelle V.D.E. uit Beerse moet een bijkomende gevangenisstraf van 6 maanden vrezen. In november 2017 werd speed aangetroffen in zijn cel in de gevangenis in Hoogstraten. Zijn advocaat vroeg de rechter om hem een voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. "Mijn cliënt heeft gedurende een lange periode een drugsverslaving gehad. De gevangenis van Hoogstraten is duidelijk niet drugsvrij, en hij heeft er niet aan kunnen weerstaan. Hij is er drugs blijven gebruiken", zegt meester Roderic Heerman." Jelle V.D.E. verblijft momenteel in de gevangenis in Ruislede. Sindsdien is hij wel aan het afkicken. "In juli 2019 is hij einde straf. De gevangenis in Ruislede stelt alles in het werk zodat hij dan drugsvrij is. Het heeft geen zin om hem nog 6 maanden langer in de gevangenis te houden."





Vonnis op 2 oktober. (JVN)