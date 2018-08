Drugslaborant (70) maand langer in de cel 18 augustus 2018

02u53 0 Hoogstraten De raadkamer in Turnhout heeft vrijdag de aanhouding bevestigd van de 70-jarige F.P. uit de Beeksesestraat in Meer. De man wordt ervan verdacht om een groot en goeddraaiende drugslabo te hebben uitgebaat.

F.P. werd vrijdagmorgen samen met een hele bende criminelen geboeid het gerechtsgebouw binnengebracht. Enkele uren later viel de beslissing van de raadkamer. Zeker omdat het onderzoek nog maar pas is opgestart, heeft de raadkamer zijn aanhouding bevestigd. De man wordt officieel beticht van inbreuken op de drugswetgeving.





Ondertussen is de Civiele Bescherming klaar met het opruimen van het pand. Heel wat dozen en vaten met grondstoffen en chemicaliën zijn afgevoerd. Mogelijk is er op de site ook nog een vervuiling opgetreden door de opslag en het gebruik van de chemische producten. Verder onderzoek en bijkomende verhoren zullen nu duidelijk moeten maken hoe lang het labo al werkte en hoeveel pillen er vanuit het labo zijn vertrokken. Het labo werd gebruikt voor de aanmaak van PMK en BMK, twee grondstoffen die nodig zijn voor de aanmaak van synthetische drugs MDMA en amfetamines. Ook die werden er gemaakt. (VTT)