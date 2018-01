Dronken man vindt auto niet... en vraagt hulp van politiehond 02u43 0 Jef Van Nooten Politiezone Noorderkempen deelde via Facebook dit screenshot van de oproep.

De lokale politie Noorderkempen heeft een opvallende politieoproep gedeeld op de Facebookpagina van de zone. Het betreft een melding die de politie op 24 december kreeg. De persoon die de politie belde, vroeg de bijstand van een politiehond. Die moest helpen zijn auto terug te vinden. De oproeper was te dronken om zelf zijn auto terug te vinden. "Rond de feestdagen krijgen we wel vaker speciale oproepen. Er kan echter maar één winnaar zijn", luidde de boodschap van politiezone Noorderkempen bij de foto. Op het screenshot dat gedeeld werd, is de boodschap te lezen van een melding. "Oproeper weet niet meer waar hij 'met zijn zatte kloten' auto heeft geparkeerd. (Hij) vraagt speurhond om hem te helpen met zoeken. Oproeper is bereid hond te betalen." De oproep dateert van 24 december om 5.41 uur. (JVN)