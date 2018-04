Driejarig kind zwaargewond na klap op E19 17 april 2018

Een kind van drie jaar is zondagnacht levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval op de E19.





Twee voertuigen met Nederlandse nummerplaten reden in de richting van Breda. Omstreeks 00.40 uur ter hoogte van Meer liep het plots fout. Een van de wagens reed vermoedelijk regen redelijk hoge snelheid achteraan in op zijn voorligger. Het aangereden voertuig belandde in de berm. De bestuurder, een passagier en een kind van drie jaar liepen zware verwondingen op. Vooral de toestand van het kind was zorgwekkend. Het werd kritiek overgebracht naar het UZ in Edegem.





In de andere wagen, die over de kop vloog, zaten drie inzittenden maar die liepen geen verwondingen op. (VTT)