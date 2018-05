Drie weken nachtelijke werken op drukke gewestweg 24 mei 2018

Een aannemer start op 4 juni in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met wegenwerken op de Van Aertselaerstraat, Minderhoutsestraat en Desmedstraat (N14). De werken zullen alleen 's avonds en 's nachts uitgevoerd worden. Overdag blijft verkeer in beide richtingen mogelijk.

In Hoogstraten en Minderhout wordt gedurende twee weken het wegdek vernieuwd vanaf het kruispunt met de Moerstraat (Hoogstraten) tot en met het kruispunt met de Meerseweg (N146)/Bredaseweg (N14) (Minderhout).Tijdens de eerste twee nachten (maandag 4 en dinsdag 5 juni), wordt het stuk N14 tussen het kruispunt met de Moerstraat en het kruispunt met de Minderhoutsestraat al volledig afgewerkt zodat het verkeer tijdens de rest van de werken kan omrijden via de Minderhoutsestraat. Daarna volgt het resterende deel tot aan de Bredaseweg. In fase 2 worden er vooral markeringswerken uitgevoerd waaronder ook de roodgekleurde fietspaden.





Na die werken starten er nog werken op de N14 in Meerle. Dan is het gedeelte van de Meerseweg tot aan de Kerkstraat aan de beurt. Ook daar zal de toplaag vervangen worden. tijdens de nachtelijke werken moet het verkeer omrijden via Groot Eyssel, Meerleseweg en Meerseweg (N146). (VTT)