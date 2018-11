Drie man extra in cel voor drugslab Patrick Lefelon/Jef van Nooten

29 november 2018

18u19 0 Hoogstraten Een derde lid van de familie van Frans P. (70) is woensdag gearresteerd in het onderzoek naar een grootschalig drugslabo in de Beeksestraat in Meer. Na de moeder werd dit keer zijn dochter opgepakt en dezelfde dag onder voorwaarden vrijgelaten. Frans P. zit al sinds augustus in de gevangenis. Ook drie Nederlanders zijn ondertussen opgesloten.

De federale gerechtelijke politie (FGP) voert sinds augustus onderzoek naar de bende achter een indrukwekkend drugslab op het domein van Frans P. in de Beeksestraat. Het labo was ondergebracht in containers. Er werden grondstoffen voor synthetische drugs zoals XTC-pillen en amfetamines aangemaakt. Het labo is één van de grootste die ooit in Vlaanderen is gevonden. De politie kwam op 15 augustus het labo op het spoor toen agenten een vrachtwagen met Nederlandse nummerplaat op het domein zagen staan.

De 70-jarige Frans P. zit sindsdien in de cel. Zijn vrouw werd ondervraagd maar vrijgelaten. Woensdag voerde de FGP een reeks huiszoekingen in België en Nederland uit en arresteerde opnieuw vijf personen: twee mannen van 40 en 42 jaar en drie vrouwen. Daaronder ook de dochter van Frans P. De vrouwen mochten na hun ondervraging terug naar huis maar kregen wel voorwaarden opgelegd door de onderzoeksrechter.

Advocaat Pol Vandemeulebroucke is raadsman van één van de twee nieuwe Nederlandse verdachten. “Mijn cliënt is aangehouden maar over zijn rol kan ik voorlopig niets zeggen.”

Een derde verdachte, een Nederlander van 41 jaar, heeft zich begin deze maand al vrijwillig gemeld bij het Antwerpse gerecht. Het gaat om een Nederlandse trucker uit de buurt van Breda. “Mijn cliënt is de man bij wie de Nederlandse vrachtwagen werd besteld. Dat heeft hij ook toegegeven. Of hij iets van het drugslab afwist, is maar de vraag”, zegt zijn raadsman Tim Smet.

Volgens het parket in Turnhout is het onderzoek nog in volle gang.