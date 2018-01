Drie koningen en koningin zingen voor Widar 02u24 0 Foto Wiggenraad De kapper deed een gulle schenking aan de drie koningen en de koningin.

Een kleurrijke bende trok zaterdag over de Vrijheid om alle horeca- en handelszaken een bezoekje te brengen met hun zelfgemaakt liedje en een worstenbroodje. "Al enkele jaren zing ik samen met drie horecabazen driekoningen voor het goede doel", vertelt Marleen De Vrij, die een tijdje café Tooghuis heeft uitgebaat met haar man Jaak van Aart. "In 2015 was dat HoMiVa, in 2016 HoogMark en vorig jaar zongen we voor Ispahan. Dit jaar kozen we voor Widar, een leefgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking."





De koningen dit jaar waren Maarten Aerts van frituur De Roma, Ben Van Den Zegel van feestzaal Le Cirq en Paul Snoeys van restaurant De Gulden Coppe. 's Middags werden de koningen en de koningin getrakteerd op een lunch in De Gulden Coppe en 's avonds in De Jachthoorn. (VTT)