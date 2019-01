Drie koningen en koningin zingen 2.621 euro bij elkaar Toon Verheijen

11 januari 2019

Drie koningen en een koningin trokken zaterdag langs de horecazaken en winkels voor het goede doel. Initiatiefneemster Marleen De Vrij, die een tijdje het Tooghuis uitbaatte, was tevreden want er werd 2.621,87 eurocent opgehaald. “We hebben onder meer al gezongen voor Widar, HoogMark en Ispahan. Dit jaar hebben we gekozen voor armenorganisatie ’t Verzetje.” Koningen van dienst waren Tom Gabriëls van café De Rijkswacht, Marc Palinckx van café Den Hoaghste Tyd en Johan Peeters van Hoogstraten Leeft. Lynn Somers sponsorde de worstenbroodjes en de horecazaken De Gelmel en Resto 136 zorgde voor spijs en drank.