Drie kandidaten voor horeca in De Mosten 06 februari 2018

02u56 0 Hoogstraten Er zijn drie kandidaten om de volgende twintig jaar de horecazaak in recreatiedomein De Mosten te mogen uitbaten.

Het stadsbestuur schreef vorig jaar een nieuwe concessieovereenkomst uit voor het horecagedeelte van De Mosten. De vorige uitbater heeft vorig jaar het contract na meningsverschillen eenzijdig opgezegd. Het stadsbestuur bracht in de nieuwe concessieovereenkomst at aanpassingen aan. Zo is de termijn van de concessie nu vastgesteld op twintig jaar en moet de concessienemer verspreid over die periode minstens 100.000 euro investeren.





Kandidaten kregen tot afgelopen vrijdag om een dossier in te leveren. "Er zijn drie dossiers ingediend. Binnenkort zullen de dossiers bekeken en beoordeeld worden", zegt schepen van Sport en Toerisme Roger Van Aperen (N-VA). "We verwachten een goed uitgewerkt businessplan waarbij het stadsbestuur vooral aandacht zal hebben voor het kindvriendelijke en familiale karakter en voor de kwaliteit van de dienstverlening. Dat geldt voor de horecagelegenheid en voor de ontspanningsmogelijkheden voor de bezoekers." (VTT)