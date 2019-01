Drie inbrekers klemgereden na wilde achtervolging Toon Verheijen

23 januari 2019

19u18 0 Hoogstraten Interventieploegen van de politiezones Voorkempen, Noorderkempen en Brasschaat hebben woensdagnamiddag de vluchtwagen van drie inbrekers klemgereden op de Sint-Lenaartseweg in Hoogstraten. De verdachten waren eerder op de dag betrapt bij een inbraak in het centrum van Brecht.

Het was iets na de middag toen de politiezone Voorkempen de melding kreeg van een inbraak waarbij de verdachten op heterdaad betrapt waren. De feiten werden gepleegd in het centrum van Brecht vlakbij het gemeentehuis. De drie verdachten konden ontkomen en sloegen op de vlucht met een wagen. Een getuige slaagde er wel in om een vrij volledige omschrijving te geven van de vluchtauto.

Alle beschikbare patrouilleploegen en ook omliggende politiezones werden meteen gebrieft net als alle buurtinformatienetwerken in Brecht. “En dat effect want iets na 13 uur al zag een van onze collega’s de verdachte wagen rijden”, vertelt Evelyn Tiebos van de politiezone Voorkempen. “ Hij zette onmiddellijk de achtervolging in en kreeg versterking van een 8-tal interventieploegen van politiezone Voorkempen,Lokale Politie Brasschaat en Lokale Politie Noorderkempen.”

Het voertuig werd uiteindelijk klemgereden op de Sint-Lenaartseweg in Hoogstraten in de buurt van discotheek Highstreet. Het trio werd onmiddellijk gearresteerd en ter beschikking gesteld van het gerecht. De verdachten komen mogelijk in aanmerking voor een hele reeks feiten in verschillende politiezones, maar dat zal verder onderzoek aan het licht moeten brengen.