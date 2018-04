Drie grote werven op E19 deze zomer 13 april 2018

02u40 0 Hoogstraten Het Agentschap Wegen en verkeer gaat deze zomer op drie plaatsen werken uitvoeren op de E19 tussen Loenhout en Kleine Bareel. De werven zullen elkaar opvolgen, zodat niet op de drie locaties tegelijkertijd gewerkt wordt.

Op de eerste werf wordt het wegdek tussen de op- en afrittencomplexen van Sint-Job-in-'t-Goor (4) en Kleine Bareel (5) vernieuwd in de richting van Antwerpen. Zowel de twee rijstroken als de pechstrook krijgen een nieuwe asfaltlaag. De metalen vangrails zullen ook vervangen worden door betonnen blokken. De bedoeling is dat de werf wordt afgerond op 28 juli. Het verkeer kan doorrijden over twee versmalde rijstroken. De oprit van Sint-Job en de afrit Kleine Bareel richting Antwerpen worden afgesloten voor het verkeer. Ook de oprit Loenhout zal één weekend afgesloten worden.





De tweede werf start onmiddellijk daarna op het knooppunt Antwerpen-Noord in de richting van Nederland. Daar krijgt de rechtse rijstrook een nieuwe top- en onderlaag. Tijdens de werken kan het verkeer over twee versmalde rijstroken. Deze werf duurt tot 9 augustus.





De derde en laatste werf start op 10 augustus. Dan wordt de rijweg vernieuwd tussen de op- en afrittencomplexen van Loenhout (2) en Brecht (3). Ook hier krijgen de twee rijstroken en de pechstrook een nieuwe laag asfalt en worden de metalen vangrails vervangen door betonnen blokken. Het verkeer zal altijd doorkunnen over twee versmalde rijstroken. 's Nachts en tijdens het weekend kan er richting Antwerpen over twee rijstroken gereden worden, maar in de richting van Nederland maar op één rijstrook. De opritten richting Nederland zullen afgesloten zijn. (VTT)