Dorpsraad eist meer sociale controle op Den Dijk Toon Verheijen

03 april 2019

10u45 0 Hoogstraten De dorpsraad van Hoogstraten eist meer sociale controle op het speelplein Den Dijk. Het park viel de laatste jaren nogal ten prooi aan vandalenstreken en zwerfvuil. Er wordt ook gevraagd voor een trage wegverbinding naar de ’s Boschstraat. Ondertussen wordt ook de piste van nieuwe jeugdlokalen op Den Dijk weer van onder het stof gehaald.

Vorig jaar haalde de dorpsraad al enkele voorbeelden aan van vandalisme op Den Dijk met onder meer vernielingen aan zitbanken, zwerfvuil of vernielingen aan de tentconstructie die ondertussen helemaal gesneuveld is door de storm van begin maart. De zandbak wordt ook gebruikt door honden. “Wij vragen dan ook dat de stad inspanningen doet om de sociale controle te verhogen”, zegt voorzitter van de dorpsraad Jef Verheyen. “We zouden ook graag eindelijk de tragewegverbining gerealiseerd zien tussen Den Dijk en de ’s Boschtraat/Bosuil. Dan gaat er sowieso meer sociale controle zijn en anders dreigt het een getto te worden.”

Schepen Michel Jansen (N-VA) zegt dat de trageweg er niet zal komen, maar zegt wel dat er meer controles moeten komen. “We gaan dat samen met de politie bekijken, want we willen echt wel iets doen aan dat onveiligheidsgevoel. Vanuit veiligheidsstandpunt betwijfelen we echter dat de realisatie van een verbinding met de ’s Boschstraat automatisch meer sociale controle tot gevolg heeft met een grotere veiligheid. Bovendien zijn er ook praktische problemen. Dan zouden er al stukken onteigend moeten worden. Bovendien vinden wij de aansluiting met een fiets/voetpad op de ’s Boschstraat gevaarlijke vanwege het veelvuldige zware landbouwverkeer dat daar voorbij komt. Om die reden is een aantal inwoners van Ganzendries tegen deze verbindingsweg gekant en stellen ze een ontsluiting voor via een verbinding met het StipStappenpad. Dat lijkt logischer omdat je direct daarop de aansluiting hebt richting Molen zonder eerst een stuk de ’s Boschstraat te moeten volgen. Maar ook hier stelt zich het probleem van de onteigeningen. Voorlopig blijft het dus op de ontsluiting via de Ganzendries.”